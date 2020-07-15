FETÖ'nün bölge imamı "kullanmadım" dediği ByLock'tan 5 bin 496 mesajla talimat vermiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün bölge imamı "kullanmadım" dediği ByLock'tan 5 bin 496 mesajla talimat vermiş

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan, 6 ilden sorumlu "dar bölge imamı" görevini yürüten Yusuf Coşkun'un,...

FETÖ'nün bölge imamı
15.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:11

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan, 6 ilden sorumlu "dar bölge imamı" görevini yürüten Yusuf Coşkun'un, "kullanmadım" dediği ByLock'tan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde talimatlar verdiği gerekçeli kararda yer aldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan Coşkun'a hükmedilen hapis cezasına ilişkin 42 sayfa olarak hazırlanan gerekçeli kararda, FETÖ/PDY hakkında detaylı bilgiye, sanık hakkındaki iddialara, tanık ve sanık savunmalarına yer verildi.

599 kez girdiği ByLock'ta 5 bin 496 mesaj göndermiş

Karara, Coşkun'un örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 19 Şubat 2016'ya kadar 599 kez giriş yaptığı, 980 elektronik posta, 5 bin 490 mesaj aldığı bu program aracılığıyla 5 bin 496 da mesaj gönderip, talimat verdiğinin tespit edildiği yansıdı.

Coşkun'un 15 Aralık 2015'te örgüt üyesi M.A'ya ByLock üzerinden attığı bazı mesajlara da yer verilen kararda, bir iletisinde "Adana'ya operasyon yapıldı. Gelebilecek olursanız, gelin. Sıkıntı varsa hiç denemeyin. Biz bir şekilde size ulaşırız. Yarın 10.00 gibi ByLock'unuz açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Coşkun'un, farklı tarihlerde H.D'ye attığı mesajlar şöyle:

"Hocam Beyaz Saray ile ilgili mevzuyu yarın görüşsek. Bana gönderdiğin dosya var ya, Enes bey de göndermiş. Resmi bir açıklama bekleniyor. Eğer resmi bir açıklama yapılırsa, herkes çıkacak, bayanları tedbiren çıkarmış olabilirler. İlhami beyin ByLock'u kapalı. Yarın bir toplantı yapacağız. Yer ayarlaması lazım. Mail attım bir baksa. Okulun kantinini işleten mütevelli birisi var. Onu terörle mücadelen çağırmışlar. Arkadaşlar işkillenmiş. Acaba sıkıntılı bir durum mu var. Sorabilir miyiz?"

Coşkun'un, F.S'ye ise attığı mesajda ise "Senin önceki yerle ilgili de problem olmuş. Sıkın dişinizi. Yapma ya. Vay alçak vay. Bu işleri biliyor muydu? Oradakileri de yaktı o zaman. Çok kötü olmuş fakat ispatlayamaz herhalde. Yani bırakıp gitmiş. Ne diye gitmiş konuşmuş. Tabi tabi kesinlikle paçayı kaptırmamamız lazım. Gaybubet yapmanız lazım. Ayarladığınız bir yer var mı? Benim de aklımda olsun ben de bakayım." ifadeleri yer aldı.

K.A.'ya attığı mesajında ise Coşkun, "Hizmet etmedikten sonra tedbirin de esprisi yok. Bu donkişotluk yapalım anlamında değil. Tam tedbir çok hizmet." şeklinde talimat verdiği belirtildi.

Kararda, Coşkun'un attığı mesajlar ve elektronik postalara ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanığın örgüt üyeleriyle ByLock üzerinden yoğun irtibat kurduğu, bazı yazışmalarda kod adı kullandığı tespit edilmiştir. Örgüt toplantılarının yerini, zamanını, şeklini, FETÖ operasyonları, yakalanan örgüt üyeleri, bunlarla ilgili gelişmelere, örgüt üyelerinin saklandıkları gaybubet evleri, burada yakalanan örgüt üyeleri, üyelerin kullandığı ByLock ve diğer uygulamaları, örgüt içi itirafçılara, örgüte müzahir şirket ve okullara ilişkin parasal mevzulara ilişkin örgütsel içerikli görüşmeler yapıldığı görülmüştür. Her ne kadar 'kullanmadım' dese de ByLock hesabında kimlik bilgilerinin taranması ve örgüt üyelerinin ifadelerindeki itirafları doğrultusunda Coşkun'un bu uygulamayı kullandığının sabit olduğu anlaşılmıştır."

Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy verilmemesi talimatı

Kararda, birçok kişinin, şüphelinin FETÖ/PDY'de yaptığı faaliyetlere ilişkin tanık olarak verdiği ifadeler de yer aldı.

Tanık İ.T. ifadesinde Coşkun'un, 2014'teki yerel seçimlerde AK Parti kastedilerek "Malum partiye oy verilmeyecek. İlinizde bu parti karşısında hangi parti güçlüyse ona oy verilecek." diye talimat verdiğini ileri sürdü.

Coşkun'un, 2015'ten sonra Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'dan sorumlu bölge abisi olarak görev yaptığını bildiğini iddia eden İ.T, birlikte görev yaptığı ilde sanığın, FETÖ'nün bütün organizasyonları, sohbet ve para gibi her türlü faaliyetlerinden sorumlu kişi olduğunu, ByLock ve diğer uygulamalardan görüştüğünü savundu.

Tanık H.T. ise Coşkun'un, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen 1 dolarlık banknotu "bereket parası" adı altında kendisine verdiğini iddia etti.

"Sanık FETÖ/PDY ile organik bağ kurarak amaçları doğrultusunda süreklilik, çeşitlilik arz eden faaliyetlerde bulunmuştur. Örgütsel amaç ve eylem birliği içerisinde 2012-2015 Bitlis imamlığı, 2015'ten sonra ise Diyarbakır imamlığı, Bitlis, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman ilerini kapsayan 'dar bölge imamlığı' görevini üstlenmiştir. Coşkun dahil olduğu örgütün silahlı terör örgütü olduğunu bilecek durumda. Zira 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça bu husus alenileşmiştir." ifadelerine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Örgütün daha önce de kendisine ait unsurları silah kullanma konusunda yönlendirdiği bilinen bir gerçek. Örgüt tarafından yapılan toplantılarda örgütün sahip olduğu asker ve polis gücünün sıkça dile getirildiği, kamuoyunda bilindiği üzere MİT tırlarının durdurulması olayında örgütün silahlı güçlerini kullandığı ve örgütün silah kullanma konusundaki tavrı iyice açığa çıkmıştır. Bu yapıda yer alan ve 'dar bölge imamlığı' görevini yürüten sanığın örgütün silahlı gücünü bilmemesinin mümkün olmadığı ve buna rağmen örgütün hiyerarşik yapısında yer alarak görevler üstlendiği anlaşılmıştır. Sanığın konumu, görevleri, sorumluluk sahasındaki sevk ve idare ettiği örgütsel faaliyetlerin süre, önem ve yoğunluğu gözetildiğinde örgüt yöneticisi olarak kabul edildiği kanaatine varılmıştır."

Sanık Yusuf Coşkun, yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu Güncel
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 3. Sayfa
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 3. Sayfa
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak Politika
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Bülent Turan Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Ozan Güven Çağla Şıkel
Spor İrfan Buz Adem Büyük Ali Palabıyık Fırat Aydınus Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: FETÖ'nün bölge imamı "kullanmadım" dediği ByLock'tan 5 bin 496 mesajla talimat vermiş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 11:14:38. #1.15#
title