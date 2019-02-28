Fetö'nün "Bölge Eğitim Danışmanına" Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski avukata, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Atilla Serper, tutuklu bulunduğu Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık Serper, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın "Sedat" kod adını kullandığını, cep telefonu incelemesinde çok sayıda örgütsel haberleşme programlarının tespit edildiğini, örgütün "Güneydoğu bölge eğitim danışmanı" olarak faaliyet yürüttüğünü ve darbe girişiminden sonra örgütsel motivasyonu sağlamaya çalıştığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemeye heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA