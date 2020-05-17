FETÖ'nün "bahçıvanı" ve mahrem imamlarına saklanmaları için "gaybubet evi" kiralamışlar Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen ve "bahçıvan" olarak adlandırılan sözde üst yöneticisi ile mahrem imamlar için "gaybubet" olarak bilinen hücre evi kiraladıkları iddia edilen çift...

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen ve "bahçıvan" olarak adlandırılan sözde üst yöneticisi ile mahrem imamlar için "gaybubet" olarak bilinen hücre evi kiraladıkları iddia edilen çift hakkında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY adına kentte aktif faaliyet gösterdiği ileri sürülen tutuksuz Z.Y. ve eşi N.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, şüpheliler N.Y. ve Z.Y'nin HTS kayıtlarının incelenmesinde, haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok kişiyle ve mahrem imamlarla yoğun telefon görüşmesi trafiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Z.Y. ve N.Y'nin kiraladığı evin sahibi M.Ö'nün de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine yer verildi.

M.Ö, şüpheliler Z.Y. ve N.Y'nin kira sözleşmesi yaparken konutta kendilerinin oturacağını söylediğini belirterek, "Kira sözleşmesini N.Y. imzaladı. Evi tutmalarına rağmen 15 gün boyunca evin içine geçmediler. Bu evde Z.Y. ve N.Y. çiftinin kaldığını biliyordum fakat eve kendileri taşınmamışlar." ifadesini kullandı.

Evi, "bahçıvan" ve mahrem imamlar için kiralamışlar

Çiftin Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki gaybubet evini, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bahçıvan" diye adlandırdığı, örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen sözde üst yöneticisi Kamuran Eryiğit ile örgütün eyalet yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen mahrem imamlar H.S, M.Ü, E.K, M.Y. ve Ç.C'nin saklanması amacıyla kiraladığı aktarılan iddianamede, örgüt mensuplarıyla yoğun irtibatları dikkate alındığında şüphelilerin üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede sanıkların HTS kayıtlarının incelenmesinde, haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok kişiyle yoğun telefon görüşme trafiğinin tespit edilmesine ve suçlarını belirleyen birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı kaydedildi.

FETÖ elebaşı Gülen imzalı saat ele geçirilmişti

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki adrese 12 Nisan 2018'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Kamuran Eryiğit ile H.S, M.Ü, E.K, M.Y. ve Ç.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Adresteki aramada, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaportun yanı sıra örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı 4 saat ile 84 bin lira ele geçirilmişti.

Örgüt elebaşı Gülen'in "bahçıvan" diye adlandırdığı, örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen sözde üst yönetici olduğu belirtilen ve suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yapan tutuklu Kamuran Eryiğit "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklar H.S, M.Ü, E.K, M.Y. ve Ç.C'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay ila 10 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına hükmedilmişti.

Kaynak: AA