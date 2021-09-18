FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin aranan şüpheli ile kardeşi gaybubet evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan Cemalettin M. ile kardeşi Veli M., Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalandı.

??????? İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve FETÖ firarisi eski emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu ile "Futbolda şike kumpası" davasında yargılanan bazı şüphelilerin avukatlığını yapan Cemalettin M.'nin Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde saklandığını belirledi.

Polis ekipleri, söz konusu adrese düzenlediği operasyonda, Cemalettin M. ile örgütün sözde "aktif Samsun büyük esnaf mümessilliği"ni yapan kardeşi Veli M.'yi yakaladı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde işlemleri süren iki şüphelinin gün içerisinde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.