FETÖ'nün avukatlardan sorumlu mahrem imamı gaybubet evinde yakalandı
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FETÖ'nün avukatlardan sorumlu mahrem imamı gaybubet evinde yakalandı

31.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:07
FETÖ'nün avukatlardan sorumlu mahrem imamı gaybubet evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan, sözde avukatlardan sorumlu mahrem imam Kamil B. İstanbul'da gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 2 kişi ile birlikte gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan, sözde avukatlardan sorumlu mahrem imam Kamil B. İstanbul'da gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 2 kişi ile birlikte gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve örgütün avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil B'nin Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde saklandığı belirlendi.

Polis ekipleri, dün gece aynı binadaki 2 hücre evine düzenlediği operasyonda, dairelerden birinde ByLock kullanıcısı Kamil B. ve öğretmenlerden sorumlu Eşref Ü'yü, diğer dairede ise yine üyeliğinden aranan bir kadın şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yazıcıoğlu davasındaki avukatın da imamı çıktı

Kamil B'nin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada helikopterden cihazın sökülmesine ilişkin yargılanan 2 astsubayın avukatı Mustafa A'yı da davayı üstlenmesi için yönlendirdiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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