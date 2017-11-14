Fetö'nün "Avukat Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avukat yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kadın avukattan 6'sı tutuklandı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda kent merkezinde geçen hafta düzenlenen operasyonda örgütün "avukat yapılanması"nda yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kadın avukatın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.