Fetö'nün "Avukat Ablasına" Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün kadın avukatlarından sorumlu eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Dilek Bozca ile avukatı katıldı.

Sanık Bozca, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savunan Bozca, ByLock ve KakaoTalk programlarını kullanmadığını iddia etti.

Sanık Bozca, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içinde "Melek" kod adını kullandığını, FETÖ'nün kadın avukatlardan sorumlu olduğunu, toplantılar düzenleyip örgüt mensuplarına ByLock programını yüklediğini, kendisinin de bu uygulama ve KakaoTalk'u kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bozca'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.