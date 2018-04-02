Fetö'nün "Astsubay Ümit Mesulü"Ne Hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski öğretmen Serkan Ayhan ile avukatı katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Siirt'ten bağlanan A.D, tanık olarak dinlendi.

Sanık Ayhan'ı 2012 yılından önce gördüğünü anlatan tanık A.D, "Benim duyduğum 'astsubay ümit mesulünün görevi örgüte gelip bir şekilde ayrılan kişileri tekrar kazanmaya yöneliktir. Sanık da astsubay ümit mesulüdür. Beni birkaç defa sohbete çağırmıştır. Gaziantep'e çağrıldığımız yerde sohbet yapılıyordu. Bu sohbete örgüt içerisinde 'müdür' olarak söylenen 'Ali' kod isimli kişi geliyordu. Ancak toplu sohbetler çok olmuyordu. Sanığı da bu sohbetlerden tanıyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın "hakkında soruşturma var mı?" diye sorduğu tanık A.D, Siirt'te hakkında açılan bir davada etkin pişmanlık kapsamında tutuksuz yargılandığını söyledi.

Sanık Ayhan, A.D'yi tanımadığını öne sürerek, "Ben herhangi bir sohbete gitmedim. Astsubaylara hiçbir şekilde sohbet vermedim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Duruşma savcısı Berekat Aksoy, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığını, hesabının en son 90 bin lira olduğunu, "Serhat" kod adını kullandığını ve 2015 yılından sonra "astsubay ümit mesulü" olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne" üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.