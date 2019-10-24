FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

24.10.2019 16:22

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 21 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre heyet, bazı sanıkların reddihakim taleplerinin "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle" Ceza Muhakemesi Kanunu 31. maddesinde belirtilen hususlar gereğince reddine, 22 Ekim'de görülen duruşmada açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaların hazırlanabilmesi için sanık ve avukatlarının süre verilmesi talebinin kabulüne hükmetti.

Firari sanıklar Kurtuluş Kaya ve İlhan İpek hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesini kararlaştıran mahkeme, tutuklu sanıklar Hayrettin Kaldırımcı, Muharrem Köse, Mehmet Oğuz Akkuş, Mehmet Ali Almış, Mehmet Emin Yapar ve Ali Müjdat Eski'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 16-27 Aralık tarihlerinde devam edilecek.

Mütalaadan

Cumhuriyet Savcısı Emin Yıldırım, esasa ilişkin mütalaasında, eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ve adli müşavirlik de yapmış olan eski Hukuk İşleri Müdürü Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talebinde bulunmuştu.

Tutuksuz 13 sanık için de "FETÖ üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasının istendiği mütalaada, firari 2 sanığın dosyalarının ayrılması talep edilmişti.

Kaynak: AA