FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 4 gözaltı
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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 4 gözaltı

22.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:33
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 4 gözaltı

Sakarya'da, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullarda okuyan 3 kişi ve askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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