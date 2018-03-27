Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Bursa merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Mart'ta gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan 12 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 11 ilde muvazzaf ve ihraç edilmiş 22 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda muvazzaf binbaşı ile üsteğmenlerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.