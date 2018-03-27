Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Yönelik Operasyon
Kastamonu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda muvazzaf asker ve eski askeri öğrencilerden oluşan 20 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda muvazzaf asker ve eski askeri öğrencilerden oluşan 20 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla Kastamonu, Samsun, Gaziantep, Yalova, İstanbul ve Ankara'da 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, muvazzaf asker ve eski askeri öğrencilerin yer aldığı 20 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.