FETÖ'nün askeri yapılanmasına İstanbul merkezli 7 ilde operasyon: 34 gözaltı
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FETÖ'nün askeri yapılanmasına İstanbul merkezli 7 ilde operasyon: 34 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf asker ve hücre sorumluların da olduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına İstanbul merkezli 7 ilde operasyon: 34 gözaltı
09.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:03

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf asker ve hücre sorumluların da olduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere; Tekirdağ, Uşak, Kocaeli, Ankara, Muğla, Aksaray ve Bingöl'de 44 FETÖ üyesinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün "mahrem imam" olarak adlandırdığı hücre sorumluları ile ankesörlü telefon hatlarından görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgüt ile irtibat ve iltisaklı olduklarına dair ifade bulunan 1'i binbaşı, 3 üsteğmen, 6 teğmen, 17 astsubay Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 8'i aktif görevde oldukları belirlenen, diğerleri ihraç ya da açıkta olan 10'u askeri öğrenci, içlerinde kamuda halen aktif öğretmen ve özel sektörde doktor olan 7'si sözde "mahrem imam" olduğu saptanan 44 şüpheliden 33 yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, firari 11 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Ankesörlü telefon soruşturmalarında tespit edilen iletişim kayıtları, 15 Temmuz darbeye teşebbüs suçundan mahkum edilen FETÖ üyesi askerlerin birbirleri ile irtibatlarını ve yıllardır yaptıkları darbe hazırlıklarını ortaya koyan en somut kanıtlardan biri olarak gösteriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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