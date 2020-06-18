FETÖ'nün askeri yapılanması operasyon FETÖ'nün askeri yapılanması operasyon Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin'de eş zamanlı FETÖ operasyonu Bilecik'te FETÖ'nün askeri yapılanması düzenlenen operasyonda 5 kişi gözlatına alındı.

FETÖ'nün askeri yapılanması operasyon

Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin'de eş zamanlı FETÖ operasyonu

BİLECİK - Bilecik'te FETÖ'nün askeri yapılanması düzenlenen operasyonda 5 kişi gözlatına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda aktif çalışan ve meslekten ihraç, emekli olmuş askeri personeller F.S.ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki ilk sorguların ardından Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA