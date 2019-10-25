Fetö'nün askeri okul mülakat komisyonunda yer alan 6 muvazzaf hakkında gözaltı

25.10.2019 11:18

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri okullara giriş mülakatlarında usulsüzlük yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında, mülakat komisyonunda yer alan 6 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2013 yılı personel alım mülakat sınavlarında mülakata girecek adaylara verilen aday numaralarının, FETÖ silahı terör örgütünün sözde TSK yapılanmasında asker şahıslardan sorumlu sözde imamlarca verilen talimata göre belli bir formüle göre düzenlendiğine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, söz konusu formüle göre terör örgütü mensuplarının TSK'ya sızmasını sağlayan mülakat komisyonunda yer alan ve haklarında ifade, teşhis bulunan, örgütsel ankesörlü ve kontörlü hat irtibatı bulunan tamamı muvazzaf olan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2 yüzbaşı, 3 binbaşı, 1 albay olmak üzere şüpheliler hakkında gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 firari şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Kaynak: DHA