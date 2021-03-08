FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından sorumlu 2 aktif öğretmen yakalandı
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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından sorumlu 2 aktif öğretmen yakalandı

08.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:04
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından sorumlu 2 aktif öğretmen yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü son bir hafta içerisinde FETÖ/PDY ve DEAŞ/İŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda askeri mahrem yapılanmasından sorumlu olarak görev yaptıkları belirlenen 2 aktif öğretmen, örgüte üye olma suçundan aranan 5 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü son bir hafta içerisinde FETÖ/PDY ve DEAŞ/İŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda askeri mahrem yapılanmasından sorumlu olarak görev yaptıkları belirlenen 2 aktif öğretmen, örgüte üye olma suçundan aranan 5 şüpheli tutuklandı. DEAŞ örgüt propagandası yapan 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 ile 7 Mart 2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY ve DEAŞ/İŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen operasyonda "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde bulunan askeri personellerden sorumlu olarak görev yaptıkları tespit edilen 2 aktif öğretmen düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Örgüte üye olmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

FETÖ'den aranan 5 zanlı tutuklandı

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Denizli Ağır Ceza Mahkemesince haklarında ayrı ayrı 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şüpheli ile yine hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

Aynı tarihler içerisinde DEAŞ/İŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından sorumlu 2 aktif öğretmen yakalandı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından sorumlu 2 aktif öğretmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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