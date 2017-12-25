Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasında 16 Tutuklama Daha

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda bugün adliyeye sevk edilen 18' i askeri personel, 2'si Polis Akademisinden atılan toplam 20 kişiden 16'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve içerisinde muvazzaf astsubay, emekli astsubay, asker/polis okulları öğrencisi olan, çeşitli ankesörlü/market/büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları tespit edilen ve bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri değerlendirilen 20 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındıktan sonra 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi, 16 şüpheli ise TCK'nın 314/2. maddesi kapsamındaki eylemlerden tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tamamlanan sorgularının ardından şüpheliler M.E.Ş., İ.V., M.R.B., O.D., Y.K., V.D., S.A., H.S.Y., H.İ., H.A., K.T., Y.B.A., A.Y., A.G., E.S. ve H.H., TCK'nın 314/2 maddesi kapsamındaki eylemlerden tutuklanmalarına karar verilerek cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler D.E., H.G., İ.Ö. ve M.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Aynı soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i tutuklanmıştı. Mahrem yapılanma soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 27'e yükselirken, halen gözaltında bulunan 23 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.



(İHA)