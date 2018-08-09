Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
Kilis merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Kilis merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ağustos'ta örgütün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 30 zanlıdan 9'u tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.