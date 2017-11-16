Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Amasya merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 astsubaydan 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale, Samsun ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Amasya merkezli 13 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonda gözaltına alınan 51 astsubaydan 37'si daha önce adliyeye sevk edilmiş, 17'si tutuklanırken, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.