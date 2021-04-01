FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Asker Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Asker Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zonguldak merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün asker mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 5'i muvazzaf, 2'si emekli, 1'i KHK ile meslekten ihraç edilmiş 1 de askeri öğrenci olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği şüphelilerden 5 muvazzaf askerin aktif olarak görev yaptığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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