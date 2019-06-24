FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA