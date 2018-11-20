Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Tekirdağ merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün TSK'daki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.