FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 42 tutuklama

Gözaltına alınan 62 şüpheliden 42'si tutuklandı



ANTALYA - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden adliyeye sevk edilen son 23 kişiden 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda tutuklananların sayısı 42 oldu.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 23'ü daha adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 13 Aralık tarihinde FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve içerisinde muvazzaf astsubay, emekli astsubay, asker/polis okulları öğrencisi olan, çeşitli ankesörlü/market/büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları tespit edilen ve bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri değerlendirilen 62 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 23 kişi daha sağlık kontrolünün ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet başsavcılığında ifadeleri alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklananların toplam sayısı 42 oldu.