FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması şüphelileri adliyede

Antalya'da FETÖ şüphelisi 19 kişi adliyeye sevk edildi



ANTALYA - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın"mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeleekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında muvazzaf astsubay, astsubay, teğmen, asker ve Polis Akademisi ile ilişiği kesilen öğrencilerin de olduğu 62 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan ve aralarında "askeri imam" olduğu iddia edilen S.T'nin de bulunduğu 19 zanlı ilk olarak sağlık kontrolüne daha sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin, "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 43 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin 2013 ile 2017 yılları arasında ankesörlü telefonlar ile market ve büfelerdeki sabit kontörlü telefonlar vasıtasıyla iletişim kurdukları, bu yolla örgütsel toplantılar düzenleyerek örgütsel faaliyetler yürüttükleri ileri sürüldü.