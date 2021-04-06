FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 15 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüpheliden 15'i yakalandı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüpheliden 15'i yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bazı muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı, firarilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün