FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı verildi
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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı verildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bazı muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı verildi
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı verildi
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı verildi
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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