FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

Kütahya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

18.12.2019 00:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:36
FETÖ'nün

merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda muvazzaf astsubaylar Y.Ö, Ş.Ç, V.A, A.L, K.A, H.K, S.T, E.P, A.S. ve T.D. ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç. ve M.E.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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