Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 12 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" içinde yer aldıkları, bu yapılanmada yönetici pozisyonunda "sivil imam" olarak görev aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen, 17'si muvazzaf astsubay 28 kişiye yönelik Kayseri merkezli Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltın alınan 21 zanlıdan 12 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 12 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Örgütün askeri personelden sorumlu sözde mahrem imamı olarak görev yapan sivillerin "öğretmen", bu kişilerin irtibatlı olduğu astsubayların ise "öğrenci" diye tanımlandığı yapılanmaya yönelik operasyonda, adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.