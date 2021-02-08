FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 39 gözaltı

BALIKESİR merkezli 38 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 38 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı