FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 15 gözaltı

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 emekli albay, 2 muvazzaf teğmen, 8 muvazzaf astsubay, 1 eski uzman çavuş ve askeri okullardan atılan 3 öğrenci olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.

Kaynak: DHA