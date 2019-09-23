FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Edirne'de ankesörlü telefondan çok sayıda ardışık olarak arandıkları belirlenen 2 yüzbaşı tutuklandı.

23.09.2019 14:00
FETÖ'nün

Edirne'de ankesörlü telefondan çok sayıda ardışık olarak arandıkları belirlenen 2 yüzbaşı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, örgütün TSK'deki "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen yüzbaşı B.T ve C.D. gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

B.T ve C.D. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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