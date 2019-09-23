FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

23.09.2019 14:00

Edirne'de ankesörlü telefondan çok sayıda ardışık olarak arandıkları belirlenen 2 yüzbaşı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, örgütün TSK'deki "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen yüzbaşı B.T ve C.D. gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

B.T ve C.D. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA