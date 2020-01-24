FETÖ'nün askeri kadrodaki 21 sanığı hakkında karar
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FETÖ'nün askeri kadrodaki 21 sanığı hakkında karar

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın bulunduğu 4 sanığa 'anayasayı...

24.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:00
FETÖ'nün askeri kadrodaki 21 sanığı hakkında karar

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın bulunduğu 4 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan değişen oranlarda hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA
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