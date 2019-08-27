Fetö'nün artvin sorumlusu tutuklandı

27.08.2019 17:14

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği operasyonda, hakkında tutuklama kararı bulunan terör örgütü FETÖ'nün Artvin sorumlusu M.T.(33) yakalanarak, gözaltına alındı. M.T., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan M.T.'nin Alaplı ilçesinde olduğunu tespit etti. M.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA