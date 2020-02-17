FETÖ'nün 'ardışık arama yöntemi' ile iletişime geçen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

17.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:48

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerin deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan ardışık arama yöntemiyle iletişime geçtiği tespit edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2010-2017 yıllarında ardışık yöntemle iletişime geçtiği tespit edilen M.K., M.O.Y., M.T., M.B., M.K. ve H.Z. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliye'sine sevk edilen şüphelilerden M.T. ve M.B. tutuklandı, diğer şüphelilerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltına alınanlardan birinin emekli, birinin muvazzaf asker, 4'ünün de eski askeri okul öğrencisi öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA