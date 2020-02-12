FETÖ'nün aranan "Sakarya il abla yardımcısı" Sivas'ta yakalandı
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FETÖ'nün aranan "Sakarya il abla yardımcısı" Sivas'ta yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Sakarya il abla yardımcısı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kadın Sivas'ta yakalandı.

12.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:12
FETÖ'nün aranan

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında " il abla yardımcısı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kadın 'ta yakalandı.

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Sakarya il abla yardımcısı F.Ö'nün (28) Sivas'ta bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

F.Ö'nün saklandığı adresi tespit eden ekipler, şüpheliyi evin önünde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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