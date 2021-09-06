FETÖ'nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı
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FETÖ'nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı

FETÖ'nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gaybubet evinde gözaltına alınan Esmehan Demirhan, 17 günlük karantina süreci sonrası emniyette sorgulanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gaybubet evinde gözaltına alınan Esmehan Demirhan, 17 günlük karantina süreci sonrası emniyette sorgulanıyor.???????

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan ve 4 farklı telefon üzerinden ByLock kullandığı tespit edilen Demirhan'ın Pendik'te bir gaybubet evinde saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese 20 Ağustos'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünde dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliğinde görevli olan ve müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi olan Esmehan Demirhan'ı yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Demirhan, 17 günlük tedavi ve karantina süreci sonrası emniyete getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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