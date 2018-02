Fetö'nün Ankesörlü Telefon Soruşturmasında 4 Kişiye İddianame Hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki haberleşme yöntemi olan ankesör soruşturması kapsamında şüpheli 4 asker hakkında iddianame hazırladı. Şüpheli Kadir A., örgütten kendisi ile irtibat kurmak isteyen şahısların kontörlü veya sabit hatlar üzerinden kendisini aradığını söyledi. Kadir A., "Ahmet" kod adlı örgüt sorumlusunun eşi ile kendisine "Gerekirse içki için, açık saçık giyinin, ilerde çocuğunuz olursa modern isim koyun" dediğini belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Velihattin Eldemir, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen "Ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında itirafçı 4 asker hakkında iddianame hazırladı. İddianamede şüpheli Kadir A.'nın Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına e-mail gönderdiği belirtildi. Kadir A.'nın gönderdiği e-mailde, "Vatanını ve milletini seven bir Türk askeri olarak ihbar ediyorum, ailemin can güvenliğine zarar vermelerinden çekindiğim için şu an için kimliğimi açıklamayacağım, Mardin ilinde daha önce cemaat denilen ancak şimdi terör örgütü olduğu herkesçe malum olan bu yapının içerisinde bulunanları tanıyorum. Özellikle 15 Temmuz gecesi yaptıkları ihanet benim gözümü iyice açtı. Örgütteki asker elemanları yakalamanız için bildiklerimi anlatacağım. Öncelikle bilmenizi isterim ki, asker içerisinde halen bu örgüt mensubu bir çok kişi bulunmaktadır" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

"Bizim kaçak bu mu?"

Kadir A.'nın gönderdiği e-mailde ayrıca, Mardin'de görev yaptığı dönemde "FETÖ imamları"nın kendilerine bağlı askerleri aradıkları numaraları verdiği belirtildi. İddianamede, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya gönderdiği anlatıldı. Kadir A. İfadesinde, 2001-2005 yılları arasında Ankara'da Kara Harp Okulunu okuduğunu, Harp Okulunda başladığında örgütten şahıslarla görüşmediğini söyledi. Birinci sınıfın sonlarında "Ahmet" kod adlı şahsın kendini arayarak görüşmeye zorladığını belirten Kadir A., "Ben buluşmayınca hafta sonu evin önünde beklerken gördüm. Görüşmek istediğini söyledi, arabaya binerek beni ev gibi bir yere götürdü. İsmini bilmediğim bir şahıs geldi Ahmet isimli şahsa 'Bizim kaçak bu mu?' dedi. Bana 'Neden bizimle görüşmüyorsun?' dedi, bende görüşmek istemediğimi söyledim" diye konuştu.

"Gerekirse içki için, açık saçık giyinin"

Ahmet kod adlı şahsın kendini sürekli ev ve cep telefonundan aradığını anlatan Kadir A., "Şu anki eşim olan Yeliz A. ile çıkıyorduk, durumu nişanlıma söyledim Ahmet kod adlı şahıs arabasıyla bizi aldı. Araçta bize, 'Gerekirse içki için, açık saçık giyinin, ilerde çocuğunuz olursa modern isim koyun' gibi şeyler söyledi. Eşim, 'Ben ilerde kapanmak istiyorum, sizin söyledikleriniz saçmalık. Dinde içki içme, açık saçık giyinme yoktur' dedi. Şahıs evine götürdü yemek yedik evinde de aynı şeyleri söyledi. Biz itiraz edince rahatsız oldu ama yumuşak davranmaya devam ediyordu, Bu şahısla bir daha Harp okulu bitene kadar görüşmedim" şeklinde konuştu.

"Kontörlü veya sabit hatlar üzerinden aradılar"

2016'da Ankara'ya tayininin çıktığını ifade eden Kadir A., "Örgütten irtibat kurmak isteyen şahıslar kontörlü veya sabit hatlar üzerinden beni aradı. Örgütteki şahıslarla görüşmemek için elimden geleni yaptım" dedi.

Şüpheli Serdar Ş., örgüt içinde "Yusuf" kod adını kullandığını söyledi. 2015 yılında Ankara'ya geldiğinde mahrem abiliğini örgüte ait Kaynak Holding'e bağlı bir şirkette bilgisayar mühendisi olarak çalışan Mürteza isimli bir örgüt mensubunun yaptığını kaydetti. Ankara'da Mürteza isimli şahıs haricinde kimse ile görüşmediğini aktaran Serdar Ş., "Bu şahıs benim evimi kendisine tarif ettiğim için biliyordu ve darbe girişiminden 1 ay kadar sonra evime geldi ve görüşmek istedi. Ben şahsı hoş karşılamadım, yaptıklarının büyük ve vahim bir hata olduğunu söyledim. 'Biz bunlar için gelip gitmedik' dedim. Kendisi bu girişimi kendilerinin yapmadığını söyledi. Bende yalanlarınıza daha fazla devam etmeyin bizi hep bu şekilde kandırdınız diyerek sert çıktım ve şahsı kovdum. Benim sert tavrım karşısında şahıs daha fazla konuşmayarak gitti" ifadelerini kullandı.

"Şevkat tokadı yedin artık anla bunu"

Şüpheli Mehmet K., örgütün evlerine orta okulda ders çalışmak için gittiğini, Salih isimli örgüt imamının kendisine ders verdiğini anlattı. Salih isimli mahrem imamın kendini sürekli ankesörlü telefondan aradığını belirten Mehmet K., kendisinin telefonları açmadığını kaydetti. Mehmet K., "Bir buluşmamızda benimle ilgilenen mahrem sorumlu Erkan bana 'Bak sen bizden uzaklaştın sınıfta kaldın, bizden uzaklaşanlar başarılı olamazlar. Şevkat tokadı yedin artık anla bunu, yanlış yaptığının farkına var' diyerek tehdit etti" diye konuştu. - ANKARA