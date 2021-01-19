FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" tutuklandı

19.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:12
FETÖ'nün

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu tespit edilen Hakan A. tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu tespit edilen Hakan A. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakan A, ifadesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin, FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Selçuk Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Acun Ilıcalı Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 19:14:51. #1.15#
title