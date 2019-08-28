FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması davası

28.08.2019 11:48

FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tutuklu sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurettin Koç, tutuksuz yargılanan eşi Semiha Koç ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada tutuklu sanık Nurettin Koç, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasına ilişkin mütalaayı kabul etmediğini belirterek terörist ve hain olmadığını savundu.

Koç, terör örgütü kurmadığını ileri sürerek, "Kimseye zararım olmadı. Çevrem geniştir. Çok kişiyle diyalogda oldum. Ama adım 'imam, hoca' oldu. ByLock'un suç olduğunu bilseydim indirmezdim. Mağdurum. Emniyetteki ifademi işkence altında verdim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Semiha Koç da beraatini istediğini belirterek, "Terör örgütüyle hiçbir bağlantım yok. Eşimin tahliyesini istiyorum. Ailecek mağduruz." dedi.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliye ve beraati talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nurettin Koç'un tutukluluk halinin, Semiha Koç'un da adli kontrol kararının devamına ve davayla ilgili eksiklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada darbe girişimi sonrası örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Nurettin Koç ile eşi Semiha Koç gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Nurettin Koç hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", Semiha Koç hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

İddia makamı Nurettin Koç'un "silahlı terör örgütü yöneticiliği", Semiha Koç'un da "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım etme" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa vermişti.

Kaynak: AA