FETÖ'nün 'altın çocukları' eski emniyet müdürleri adım adım izlenerek yakalandı
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FETÖ'nün 'altın çocukları' eski emniyet müdürleri adım adım izlenerek yakalandı

08.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:45
FETÖ'nün 'altın çocukları' eski emniyet müdürleri adım adım izlenerek yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner'in örgütün hücre evinde yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner'in örgütün hücre evinde yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Polis ekipleri, hücre evine operasyon yapılmadan önce eski emniyet müdürlerini adım adım takip etti.

Edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner'in Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir hücre evinde gizlendikleri tespit edildi. Ceylan ile Salmaner'in fark edilmemek için sakin hareket ettikleri, hücre evine girerken etrafı gözlemledikleri, mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmadıkları ve çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları belirlendi. Yine iki eski emniyet müdürünün gaybubet evinin deşifre olmaması adına kendi aileleriyle ve örgüt mensubu şahıslarla görüşmede gaybubet evine yakın konumda olan başka bir daireyi daha kiralayarak, orayı kullandıkları tespit edildi. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Ceylan ve Salmaner'i örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak görülen 'altın çocuklar' arasında gördüğü öğrenildi. Örgütün kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandıkları ByLock isimli programı kullanan, 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Hüsrev Salmaner, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Arama kararının ardından şahısların iki adresine de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. - ANKARA

FETÖ'nün 'altın çocukları' eski emniyet müdürleri adım adım izlenerek yakalandı
FETÖ'nün 'altın çocukları' eski emniyet müdürleri adım adım izlenerek yakalandı
FETÖ'nün 'altın çocukları' eski emniyet müdürleri adım adım izlenerek yakalandı
FETÖ'nün 'altın çocukları' eski emniyet müdürleri adım adım izlenerek yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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