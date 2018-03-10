Fetö'nün Akdeniz Bölgesi Yapılanması Çözülüyor

Adana merkezli 6 ilde, 21 kişinin gözaltına alındığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da 2 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 10'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sorgulamada, aralarında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen S.D, T.S, M.S. ve A.L'nin de bulunduğu 17 zanlı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Zanlıların, örgütün Akdeniz Bölgesi yapılanması hakkında önemli bilgiler verdiği, yaklaşık 200 FETÖ yöneticisinin isimlerini paylaştığı öğrenildi.

Paylaşılan isimlerin çoğunun "mahrem imam" olduğu, örgütü yeniden "ayağa kaldırma" çalışması içine girdikleri ve yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlandıkları belirtildi.

Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan 11'inin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da 2 Mart'ta FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda, örgütün askeri okullardan sorumlu "mahrem imamların" da bulunduğu 21 kişiyi gözaltına almıştı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen zanlıların yakalandığı evlerdeki aramalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.