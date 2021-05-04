FETÖ'nün Afrika yapılanmasının başındaki firari zanlı İstanbul'da yakalandı
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FETÖ'nün Afrika yapılanmasının başındaki firari zanlı İstanbul'da yakalandı

FETÖ'nün Afrika yapılanmasının başındaki firari zanlı İstanbul'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Afrika yapılanmasının başındaki isim olan İbrahim Tatar İstanbul'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Afrika yapılanmasının başındaki isim olan İbrahim Tatar İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen ortak operasyonda, FETÖ/PDY'nin Afrika yapılanmasının başındaki İbrahim Tatar'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Afrika yapılanmasını başlatan ve FETÖ içerisinde sözde 'kahraman' ilan edilen firari Tarar, dün gece Ümraniye'de örgüt üyeleri arasında "gaybubet" diye adlandırılan hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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