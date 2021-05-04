FETÖ'NÜN AFRİKA YAPILANMASI KURUCUSU İBRAHİM TATAR, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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FETÖ'NÜN AFRİKA YAPILANMASI KURUCUSU İBRAHİM TATAR, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

FETÖ'NÜN AFRİKA YAPILANMASI KURUCUSU İBRAHİM TATAR, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ/ PDY terör örgütünün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ/ PDY terör örgütünün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik ortak operasyon düzenlemiş,  Ümraniye'deki operasyonda örgütün Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde sözde kahraman ilan edilen İbrahim Tatar, gaybubet evinde yakalanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İbrahim Tatar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'da bulunan  İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görüntü dökümü:

------------İbrahim Tatar'ın emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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