FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na 4 ilde operasyon: 9 gözaltı
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FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na 4 ilde operasyon: 9 gözaltı

GAZİANTEP merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'adliye yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

17.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:07
FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na 4 ilde operasyon: 9 gözaltı

merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'adliye yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin 'adliye yapılanması'na yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 9 kişinin yakalanması için merkezli Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün adliye yapılanması içerisinde daha önce meslekten ihraç olmuş ve halen zabıt katibi, infaz koruma memuru, teknisyen olarak görev yapan şahıslar ile örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren toplam 9 şahsa yönelik 17.12.2019 günü saat 07.00'de Gaziantep merkezli, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanmıştır" denildi. 


Kaynak: DHA
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