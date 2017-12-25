Fetö'nün Adliye Yapılanması Davasında Karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 13'ü tutuklu 25 sanıktan 20'si, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.



Duruşmada mahkeme başkanının örgütün emniyet yapılanması içerisinde mahrem imam olduğu iddialarının bulunduğunu belirtilmesi üzerine sanık Alkan, üniversite yıllarında maddi sıkıntıları bulunduğunu, bu yapıyla o dönem tanıştığını söyledi.



Daha sonra örgütle yakınlaşma sebebinin Karaisalı'dan gelip gitme konusunda sıkıntı yaşaması üzerine bu örgütün gücünden yararlanma yönünde olduğunu bildiren sanık Alkan K. şöyle devam etti:



"M.A.S. bana 'bir gruba gir' dedi. Bu örgütün mülakat sistemi vardır. Onların bir sürü elemana ihtiyacı vardır. Ben emniyet yapılanmasına bilmeden girmişim. Bu yapı herkesin ağzına şerbet çalıyordu. Amerika'daki kaçak köpeğin arkasından gidilmez. Bu yapının içerisine referansla girdim. Zaten bu yapıya referans olmadan girilmez. Bu yapıdakiler benim eleştiri getirdiğimi de iyi bilirler. Ben terör örgütü üyesi değilim. Bu örgüt yüzünden devletin karşısında yer almak istemiyorum. Etkin pişmanlığımın kabul edilmesini istiyorum."



Tutuklu sanık Muhammed Enes Peker de örgütün asker yapılanması içerisinde mahrem imam olduğu iddialarını kabul etmedi.



Sanık Peker, eğitim hayatı boyunca devlet okullarında okuduğunu, 2006 yılında adliye memurluğuna yedekten giriş yaptığını belirterek, "Ben meslek hayatım boyunca bu yapıdan hep çektim. Saçma beyanlarla etkin pişmanlık yapanlar dışarı çıkıyor. Hakkımda beyanı bulunan şahısların ifadelerini kabul etmiyorum." dedi.



Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını vererek şu görüşlere yer verdi:



"Sanıklar Abdullah Ç, Abdulmuttalip H, Ersin K, Ferhat A, Gülten N, Hayrullah İ, İbrahim G, İlker K, İlyas T, Mikail K, Ayşegül G.U, Melek S, Nilhan N, Süheyla T, Muhammed Enes Peker ByLock kullanıcısı olduğunun tespiti üzerine 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasına, sanık Ahmet G, Alkan K, Furkan D, Hatice T, Mehmet N.Y'nin örgütün işleyişine ve çökertilmesine yönelik bilgiler verdiği nazara alınarak CMK. 221. madde gereğince etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına, sanıklar Ahmet U, Burak A, Halil İ.K, Oğuzhan T'nin ByLock kullanıcısı olduğunun tespiti üzerine sanıklar hakkındaki tutuklanmak üzere yakalama emrinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."



Mahkeme heyeti sanıklardan 20'sini 3 yıl 1 ay 15 gün ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar Alkan K, Hatice T, İlker G. ve Ahmet G. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, tutuklu sanık Muhammed Enes Peker'in dosyasının ayrılarak tutukluluk halinin devamına, hakkında yakalama emri bulunan sanıkların yakalama emrinin kaldırılmasına karar verdi.