FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında 6 kişi gözaltına alındı
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FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarla yakalanan ve FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında bulundukları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

16.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:01
FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında 6 kişi gözaltına alındı

merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarla yakalanan ve FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında bulundukları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli olarak Ankara, Denizli, Aydın ve Manisa'da yapılan çalışmalarda FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasında bulundukları tespit edilen 6 kişi, yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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