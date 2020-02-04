FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda 24 gözaltı

04.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:42

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA