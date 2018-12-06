Fetö'nün Adliye ve Cezaevi Yapılanması Davasında Ceza Yağdı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye genelindeki adliye ve cezaevi yapılanmasındaki mahrem imamlarının yargılandığı davada 36 sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye genelindeki adliye ve cezaevi yapılanmasındaki mahrem imamlarının yargılandığı davada 36 sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.
(İHA)