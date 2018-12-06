Fetö'nün Adliye ve Cezaevi Yapılanması Davasında Ceza Yağdı

Fetö'nün Adliye ve Cezaevi Yapılanması Davasında Ceza Yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye genelindeki adliye ve cezaevi yapılanmasındaki mahrem imamlarının yargılandığı davada 36 sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Fetö'nün Adliye ve Cezaevi Yapılanması Davasında Ceza Yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye genelindeki adliye ve cezaevi yapılanmasındaki mahrem imamlarının yargılandığı davada 36 sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

(İHA)

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