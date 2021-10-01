FETÖ'nün 'Adliye Mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı - Haberler
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FETÖ'nün 'Adliye Mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün 'Adliye Mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı Fetullahçı Terör Örgütünün 'Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17'si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün 'Adliye Mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütünün 'Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17'si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "Adliye Mahrem Yapılanmasına" yönelik yeni bir hücreyi tespit etti. Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 28 Eylül'de operasyonun düğmesine basan emniyet güçleri, İstanbul merkezli 8 ilde peş peşe baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 17'si aktif adliye çalışanı olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun hedefindeki hücre yapılanmasında yer alan FETÖ üyelerinin, ankesör kartları üzerinden örgütsel iletişime uygun ardışık ve periyodik olarak arandıkları tespit edildi.

Aralarında aktif ve ihraç zabıt katipleri bulunuyor

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerden aralarında aktif ve ihraç zabıt katiplerinin de bulunduğu 13 FETÖ üyesi, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi. Yakalanan FETÖ/PDY üyelerinin, söz konusu hücre içerisindeki hiyerarşik yapıda sözde "mahrem imamlar" ile ankesörlü sabit hatlardan iletişime geçtiklerini, çeşitli 'sohbet' ve 'toplantı' adı altında örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını itiraf ettikleri kaydedildi.

Örgütsel faaliyetlere kodlama koymuşlar: "Akşam Halı Sahaya gel"

Örgüt içindeki 'Mahrem İmam' diye tabir edilen hücre sorumlularının, tedbir almak ve deşifre olmamak için söz konusu 'toplantı' ve 'sohbet' öncesinde sorumlu olduğu adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığı ile arayıp irtibat kurdukları öğrenildi. Güvenlik birimlerinin takibinden kurtulmak adına deşifre olmamak için örgütsel kodlamalarla organize hareket eden hücre üyelerinin, toplantılara çeşitli şifreli ifadeler kullandıkları, sohbet için "Halı saha maçı var", toplantı için ise "Akşam Halı Sahaya gel" şeklinde kod kullandıkları öğrenildi.

Başka kişiler adına kayıtlı örgüte ait yurtlarda "klavye" çalışma merkezleri

Alınan ifadelerde örgüt mensuplarının mahrem imamlarca aynı evlerde kalmalarının sağlandığı ve bu söz konusu hücre evlerinin sözde mahrem imamlarca düzenli olarak kontrol edildiği belirlendi. Deşifre olmamak adına evlerde örgütsel doküman bulunmaması yönünde telkinlerde bulunulduğu tespit edildi. FETÖ/PDY'nin devlet kurumlarına sızmada kullandığı "Mahrem İmamlar" hücresince yine örgüt üyelerinden "himmet" adı altında para talep edildiği alınan etkin pişmanlık ifadelerine de yansıdı.

Polisiye soruşturmada yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, örgüte ait yurtlarda "klavye" çalışma merkezlerinin bulunduğunu ve burada sınavlara çalışıldığını itiraf etti.

Yakalananlar arasında TSK İmamı da var

Yakalanan ve itirafçı olan bir FETÖ üyesinin verdiği ifadede ise geçmişte "TSK mahrem imamlığı" yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

FETÖ'nün 'Adliye Mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

FETÖ'nün 'Adliye Mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

FETÖ'nün 'Adliye Mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

FETÖ'nün 'Adliye Mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
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