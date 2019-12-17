FETÖ'nün adli yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

17.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:49

FETÖ/PDY terör örgütünün adli yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı



FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün adliye yapılanması içerisinde daha önce meslekten ihraç olmuş ve halen zabıt katibi, infaz koruma memuru, teknisyen olarak görev yapan şahıslar ile örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren toplam 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gaziantep merkezli, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te bu sabah düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şahısların Gaziantep'e getirilerek adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA